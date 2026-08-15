La hipótesis que se maneja sobre asesinato de niño en plena vía pública

Un niño de apenas 12 años fue asesinado a balazos mientras se encontraba en plena vía pública en Mastate de Orotina, Alajuela.

¿Cuál es la principal hipótesis?

Una de las hipótesis que se maneja es que el menor es víctima de un ataque dirigido contra su familia, aparentemente relacionado con préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

¿Cómo ocurrió el ataque al niño?

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos que viajaban en una motocicleta habrían disparado contra el niño, quien recibió heridas de arma de fuego en la cabeza y el tórax mientras se encontraba en plena vía pública.

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La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia, pero al llegar al sitio encontró al menor sin signos vitales.

¿Qué investigan las autoridades?

Ahora, las autoridades trabajan para determinar quiénes ejecutaron el ataque y confirmar si el crimen estaría relacionado con una posible venganza contra la familia del menor.

Con este caso, ya son cuatro los niños asesinados en el país en circunstancias violentas.

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