Niño de 12 años fue asesinado tras recibir impactos de bala en la cabeza

Un niño de apenas 12 años fue brutalmente asesinado tras recibir varios impactos de bala en la cabeza y el tórax, en el sector de Mastate, en Orotina de Alajuela, la noche de este viernes.

¿Qué ocurrió?

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte de la emergencia y desplazó una unidad básica hasta el sitio. Al llegar, los paramédicos encontraron al menor con heridas provocadas por arma de fuego.

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Niño fue abordado por socorristas

El niño fue abordado por los socorristas, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades deberán investigar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar quién o quiénes serían los responsables de este violento crimen.

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