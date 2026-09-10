El desgarrador relato de los abuelos del niño asesinado en balacera

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La familia de Iker Elián, el niño de 7 años que murió tras recibir un impacto de bala durante un ataque contra el vehículo en el que viajaba con su padre y su abuela, vive horas de profundo dolor y desconcierto.

Sus abuelos conversaron con Noticias Repretel y relataron cómo recibieron la noticia y lo que ocurrió durante las horas en las que los médicos intentaron salvarle la vida.

“Jamás nos percatamos que había sido él”

Katherine García, abuela del menor, contó que la familia se enteró inicialmente de que había ocurrido un hecho violento en la zona, pero nunca imaginaron que Iker Elián era una de las víctimas.

“Habíamos llegado de la iglesia y habíamos cenado y en eso nos avisaron que había sucedido algo así y jamás percatamos que había sido mi nieto”, relató la mujer.

Fue hasta que recibieron una llamada telefónica cuando supieron que el pequeño estaba en el hospital.

“Nos entró la llamada avisándonos que él estaba en el hospital, que había sido él y nosotros inmediatamente llegamos al hospital”, contó.

“No lo pudieron sacar porque botaba mucha sangre”

Cuando los abuelos llegaron al Hospital Tony Facio, el niño ya se encontraba en el quirófano.

Según relató su abuela, los médicos intentaban controlar la hemorragia y fue necesario realizarle una transfusión de sangre.

“Cuando llegamos nos dijeron que ya él estaba en quirófano y no lo pudieron sacar porque botaba mucha sangre”, explicó.

La familia permaneció durante varias horas a la espera de noticias, mientras los médicos luchaban por mantener con vida al menor.

“No nos explicamos qué fue lo que pasó”

El abuelo del niño, Enos Alvarado, también aseguró que la familia desconoce por qué el vehículo en el que viajaban fue atacado.

Según explicó, su hijo, de apellido Alvarado, iba conduciendo el vehículo junto con su suegra y el pequeño Iker Elián, quien viajaba en la parte trasera.

El padre del menor recibió un impacto de bala en la espalda, mientras que la mujer resultó herida en una de sus manos.

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“No nos explicamos qué fue lo que pasó. Mi hijo tiene su trabajo estable y es un muchacho de bien. No nos explicamos que fue lo que pasó, si fue alguna confusión o si era para alguien más”, manifestó el abuelo.

Una tragedia que inició en un trayecto familiar

De acuerdo con la información preliminar, Jafeth había recogido a su hijo luego de que el niño participara en clases de una escuela de fútbol.

Cuando se trasladaban por Pueblo Nuevo de Limón, dos hombres que viajaban en una motocicleta habrían disparado contra el vehículo.

Uno de los proyectiles alcanzó al pequeño en el abdomen, provocándole una grave hemorragia.

Murió tras horas de lucha

El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Tony Facio, donde recibió atención médica mientras se coordinaba el traslado de especialistas del Hospital Nacional de Niños.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Iker Elián murió alrededor de las 5 de la mañana de este jueves.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y establecer quiénes fueron los responsables.