¡Urgente! Niño de 9 años lucha por su vida tras brutal accidente de tránsito

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un niño de 9 años se encuentra en condición crítica tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en San Carlos. El menor es trasladado de urgencia hacia el Hospital Nacional de Niños, en medio de un amplio operativo coordinado por cuerpos de emergencia.

La movilización se realiza con escolta de la Policía de Tránsito, mientras el paciente viaja bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Es llevado al hospital para mejor atención.

Traslado urgente hacia centro médico especializado

Las autoridades confirmaron que el menor abordó la ambulancia 01 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y se dirige al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para continuar con el traslado hacia el centro médico especializado.

Durante el recorrido, personal del Hospital Nacional de Niños y paramédicos de Bomberos atienden al niño y aplican maniobras para estabilizarlo. Ambos equipos coordinan cada intervención para mantenerlo con vida mientras avanzan hacia su destino.

Según información preliminar, el accidente ocurrió en el cantón de San Carlos, en circunstancias que aún están bajo investigación.

Estado de salud del menor

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el menor presenta un cuadro sumamente delicado y requiere atención inmediata en un centro hospitalario con capacidad pediátrica avanzada.

Se espera que en las próximas horas las autoridades médicas del Hospital Nacional de Niños brinden un parte oficial sobre su evolución.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.