Niña habría sido violada por su hermano mayor

Según pudo conocer Repretel.com, una niña de solo 12 años habría sido víctima de una violación la tarde de este miércoles en su casa ubicada en Batán, Limón.

El presunto agresor se identificó rápidamente gracias a la pronta intervención de la fuerza pública.

Fuerza pública detiene al sospechoso rápidamente

La rápida respuesta de la policía permitió la captura inmediata del sospechoso, quien resultó ser el hermano mayor de la víctima.

Las autoridades actuaron con rapidez para proteger a la menor y asegurar el lugar de los hechos.

Atención médica y proceso legal en curso

La niña se trasladó de inmediato a un centro médico para recibir la atención correspondiente y garantizar su salud física y emocional.

Por su parte, el sospechoso quedó a disposición de las autoridades para que continúe el proceso judicial.

Importancia de la denuncia y protección a menores

Este caso subraya la necesidad de denunciar cualquier abuso contra menores y la importancia de una respuesta rápida por parte de las autoridades para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

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