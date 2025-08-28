Una niña de cuarto grado intoxicó a ocho compañeras y agredió a una maestra en la Escuela San Judas Tadeo Corrales de Naranjo, según confirmaron autoridades educativas y el Patronato Nacional de la Infancia.

El incidente ocurrió cuando la menor llevó una sustancia no identificada que provocó malestar en sus compañeras, además de mostrar comportamiento violento contra la educadora.

El PANI investiga el origen de la sustancia y el contexto familiar de la estudiante, en medio de las más de 94,000 denuncias por violación de derechos de menores recibidas el 2024.