Una niña de 2 años está viva de milagro luego de que dos perros la atacaran en México.

La cámara de seguridad captó el momento en el que la niña salió de su casa rumbo a la calle, donde estaba rodeada de perros.

Uno de los animales derriba a la niña y, aunque esta intenta ponerse de pie, los perros siguen atacándola.

Entre tres de los animales, arrastraron a la niña en la carretera por varios metros y continúan atacando a la niña.

Todo esto, tras un lamentable descuido que la misma madre del menor explicó.

Según la madre, estaba haciendo tortillas para vender con una de sus amigas, cuando la pequeña, salió de su casa.

“Yo no entiendo cómo me pasó eso, mis hijos no son de andar en la calle, pero ese día se salieron y pasó la coincidencia de que ocurrió eso” dijo la madre.

Los médicos indicaron que la niña tenía heridas considerables y que, afortunadamente, “solo dañó el párpado”.

La dueña de uno de los animales buscó a la madre de la niña, sin embargo, las autoridades quieren saber a quién pertenecen los demás perros.