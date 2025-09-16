Una niña de tan solo un año y medio sufrió quemaduras en el tórax y extremidades tras caer agua hirviendo en su vivienda ubicada en el sector de Bajo Bley, Sur de Telire, durante la mañana de este martes.

Las autoridades de emergencia se movilizaron de inmediato, y personal de rescate se dirige actualmente hacia Alto Cohen, como medida preventiva, en caso de que no sea posible realizar un vuelo de evacuación médica debido a las condiciones climáticas adversas.

El traslado terrestre hacia un centro médico implicaría aproximadamente 15 horas de caminata, complicadas aún más por las fuertes lluvias que afectan la región.

La noticia se encuentra en desarrollo.