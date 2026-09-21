Niña de 12 años murió en centro turístico

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un paseo en un centro recreativo en Aserrí terminó en tragedia para una niña de 12 años, quien murió tras sufrir una descarga eléctrica. Ella viajó con su familia de Cartago a San José, para pasar un rato de esparcimiento durante el fin de semana.

La víctima perdió la vida luego de aparentemente hacer contacto con un cable con electricidad.

Más detalles sobre la muerte de la niña

Un factor que habría influido en la descarga es que la menor estaba mojada. Había salido recientemente de una piscina que se encuentra en el recinto.

La versión que se maneja es que la menor caminaba por la zona verde del complejo turísitco, cuando hizo impacto con el cable.

También puede leer: (FOTOS) Accidente deja 3 pacientes trasladados y genera largas presas.

Atención de la emergencia

Hecho se reportó en horas de la tarde de este 20 de setiembre. Tras la llegada de las autoridades, le realizaron maniobras de reanimación a la niña.

“A la menor se le realizaron inicialmente maniobras básicas de reanimación y posteriormente maniobras avanzadas, sin obtener respuesta, por lo que quedó sin signos vitales en la escena”, confirmó la Cruz Roja.

Atención al padre la niña

El padre de la menor, un hombre de 32 años, debió ser atendido, al presentar una crisis nerviosa tras el incidente. No ameritó su traslado a un centro médico.