Un brutal crimen conmociona a Estados Unidos: un joven de 24 años asesinó a su abuela tras una discusión porque ella se burlaba de la manera en que lavaba la ropa.

Lo que se sabe del caso

Isaiah Langkiet, originario de Kansas, atacó con un cuchillo de cocina a su abuela Elvera Langkiet, de 64 años, en su casa en South Fern Road, Wichita, la noche del 30 de agosto.

Según los registros judiciales, el joven dijo estar cansado de que ella lo criticara constantemente y le hiciera comentarios despectivos. Tras la agresión, él mismo llamó al 911 para confesar: “acabo de apuñalar a mi abuela”.

El ataque y las últimas palabras de la víctima

Cuando los policías llegaron, la escena era impactante: la vivienda estaba llena de sangre y la abuela aún seguía con vida.

Antes de morir, la mujer logró decir a las autoridades que su nieto la había atacado, que tenía “demonios” y que “quería volver a la cárcel”.

La mujer falleció el 3 de septiembre en el hospital debido a complicaciones por las heridas de arma blanca.

¿Qué pasará con el agresor?

Por ahora, Langkiet enfrenta cargos de:

Intento de asesinato en primer grado

Violencia doméstica

Violación de una orden de protección

Aún no enfrenta cargos formales de homicidio, pero el caso podría cambiar en los próximos días.

El joven está detenido en la Cárcel del Condado de Sedgwick con una fianza de 500 mil dólares y será evaluado en un centro de salud mental.