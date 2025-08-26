Nicolás Maduro, estaría evaluando fugarse hacia Nicaragua junto a su círculo familiar, según reveló el reconocido periodista peruano Jaime Bayly, quien citó indicios sobre el aumento de presión militar y judicial de Estados Unidos, incluyendo una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Esta situación refleja la creciente inestabilidad del régimen venezolano y sus vínculos con gobiernos aliados en la región.

Analistas internacionales consideran que una eventual huida tendría repercusiones geopolíticas significativas.