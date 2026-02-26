Nicolás Maduro no puede pagar su defensa: esta es la razón

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El abogado principal del expresidente venezolano Nicolás Maduro informó que se enfrentan dificultades para financiar los servicios legales de la defensa.

¿Cuál es el problema?

Barry J. Pollack, representante de Maduro y de su esposa, comunicó al tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó una licencia que permitiría al régimen de Caracas cubrir los costos de la defensa.

Según Infobae, Pollack envió una carta al juez Alvin Hellerstein en la que señaló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está “interfiriendo” en el derecho de defensa de su cliente.

Sin financiamiento

En enero, la OFAC otorgó una licencia que autorizaba el pago desde Venezuela a los abogados de Maduro. Sin embargo, tres horas después se modificó, de acuerdo con el escrito presentado. Pollack solicitó restablecer la licencia original y argumentó que el Estado venezolano está obligado a cubrir los honorarios, tal como mencionó Infobae.

Notas que le podrían interesar:

La medida afecta únicamente a Maduro, acusado de narcotráfico y corrupción, mientras que su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta cargos similares, no se ve limitada por esta restricción.

Próxima audiencia

La próxima comparecencia judicial de Maduro y Flores ante un tribunal federal de Nueva York se fijó para el 26 de marzo.