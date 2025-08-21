El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió al público durante un discurso oficial al interpretar, de manera improvisada, la icónica canción “Querida”, del fallecido artista mexicano Juan Gabriel.
El curioso momento ocurrió el pasado lunes 18 de agosto, durante una transmisión oficial titulada “Reunión de trabajo con gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes del Gran Polo Patriótico ‘Simón Bolívar'”. El acto, transmitido en vivo por medios estatales y redes sociales, tenía como objetivo discutir temas políticos y de organización territorial, pero tomó un giro inesperado.
Mientras hablaba sobre la necesidad de dejar atrás el sectarismo dentro de las filas oficialistas, Maduro recordó el famoso tema musical y, sin previo aviso, comenzó a cantar:
“Querida ven a mí que estoy sufriendo con tu sectarismo. Basta de sectarismo, basta de sectarismo, el partido tiene que ser amplio y convocativo… Querida… ¡eh! ¡ah, ah, ah! Basta de sectarismo”.
La escena generó sonrisas (algunas incómodas) entre los funcionarios presentes, quienes reaccionaron con un aplauso al final de la interpretación. El gesto, para algunos, pareció una estrategia del mandatario para aliviar la tensión política; para otros, una muestra de desconexión frente a la grave situación que atraviesa su país.
Tensión diplomática con EE.UU.
El episodio cobra especial relevancia por darse en medio de una renovada crisis diplomática con Estados Unidos. El gobierno norteamericano, aún bajo políticas heredadas de la administración de Donald Trump, ofreció recientemente una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, a quien señalan de liderar el cartel de narcotráfico conocido como “Los Soles”.
Washington lo vincula con actividades de narcoterrorismo y tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense, cargos que el presidente venezolano rechaza de forma categórica.
En el mismo evento donde cantó, Maduro anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos como respuesta a las “amenazas extranjeras”, reafirmando su discurso de resistencia y defensa de la soberanía.