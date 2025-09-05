Escrito por: Eduardo Troconis.

La Selección de Costa Rica inicia hoy su camino en la ronda final de las eliminatorias mundialistas con un enfrentamiento frente a Nicaragua. El duelo está programado para las 8:00 p.m. y marcará el debut de los ticos en el Grupo C, donde también comparten con Haití y Honduras.

El equipo dirigido por Miguel Herrera buscará comenzar con pie derecho en un grupo que promete ser muy competitivo y en el que cada punto será vital para asegurar un cupo al próximo Mundial.

Transmisión

Previa.

Canal 6 y Repretel.com: desde las 6:30pm con todo lo que se vive desde Nicaragua previo a iniciar esta ronda de eliminatoria y por web podrá seguirlo en https://www.repretel.com/envivo-canal6/

Radio Monumental 93.5fm: desde las 6:00 p.m. con ‘120 minutos: Edición especial’ disponible por el Facebook live de Deportes Repretel y Deportes Monumental. Además, del Youtube de Deportes Grupo Repretel.

Partido.

Canal 6 y Radio Monumental por las plataformas ya mencionadas desde las 8:00pm.

Post Partido

Canal 6: Área de fuego a las 10:00 p.m. y a través de Radio Monumental: 120 minutos edición especial 10:30 p.m. por las plataformas ya mencionadas.