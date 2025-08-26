Ya es oficial la lista de convocados de la Selección Nacional de Nicaragua para encarar los próximos partidos eliminatorios de la CONCACAF.

En la nómina destacan varios nombres conocidos que tuvieron paso por el campeonato nacional, y tres jugadores quienes actualmente forman parte del Apertura 2025.

Se trata del delantero Ariel Arauz de Sporting, Juan Luis Pérez de Herediano y Christian Reyes de Liberia.

Otras caras conocidas son Byron Bonilla, quien jugó en Saprissa y Cartaginés, Junior Arteaga con paso por Santa Ana.

La Sele enfrentará a Nicaragua el próximo 5 de setiembre, en lo que será la jornada inaugural de la fase final en la eliminatoria hacia el Mundial.

Repase la lista completa en la siguiente imagen.