Nicaragua envía mensaje a Costa Rica sobre los derechos de los niños

Valdrack Jaentschke, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, envió un comunicado a Costa Rica con un mensaje en el contexto del Día del Niño.

Contexto del mensaje de Nicaragua

Jaentschke alega que desde Costa Rica se emitió un pronunciamiento público de parte de un autodenominado Movimiento Campesino Anticanal, el cual ha solicitado en reiteradas ocasiones una intervención militar en la nación vecina. Según el comunicado, esto lesionaría los “derechos fundamentales de todos los nicaragüenses”.

También puede leer: Aumenta la tarifa de bus entre Cartago y San José.

“Para lesionar los Derechos Fundamentales de todos los nicaragüenses que vivimos, trabajamos y nos esforzamos por sacar adelante nuestra Patria; entre estos, los miles y miles de VERDADEROS CAMPESINOS, que día a día labran nuestras tierras”, señala el comunicado.

Relación con la niñez

El gobierno nicaragüense afirma que se utilizó a menores de edad para leer el pronunciamiento de este grupo.

“Por lo cual, manifestamos nuestra protesta y rechazo absoluto a la exposición infantil en espacios inadecuados. La presencia de niñas, niños y adolescentes en este contexto representa una vulneración inadmisible de sus derechos fundamentales”.

De acuerdo con la postura de Nicaragua, la infancia no puede ni debe instrumentalizar “como un elemento de distracción, legitimación o escudo” en espacios que sobrepasan su madurez emocional y física.

Mensaje final

Finalmente, externan su rechazo absoluto a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e instan al Gobierno de Costa Rica a luchar en conjunto para evitar que se vulneren estos principios.