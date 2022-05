El cantante Sebastián Yatra ha sido grabado manteniendo una conversación con la presentadora argentina Susana Giménez. En ella, asegura que ni Camilo ni Rauw Alejandro están enamorados de sus parejas, refiriéndose a Evaluna y Rosalía. El vídeo ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

El video donde Susana Giménez y Sebastián Yatra hablan de Camilo y Rauw Alejandro

Mientras Yatra y Susana Giménez cenan en un lujoso hotel de Buenos Aires, donde se registró un llamativo video de una conversación de Susana y Sebastián en la que hablan de la relación entre los cantantes Camilo y Rauw Alejandro, quienes son amigos y han grabado algunos temas juntos.

El video del polémico momento

“Me quedé… es cierto lo que me dijiste?…”, se le escucha decir sorpendida a la diva sobre algo que venían hablando, a lo que Yatra responde: “Sí”. “¡No puede ser!”, exclama Susana con asombro. Y el músico agrega: “Ni Camilo ni Rauw… están enamorados… Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión…”.

Respuesta de Yatra

La publicación de este video ha generado tanta controversia que hay muchos que dudan de su veracidad. Incluso, han dicho que podría ser una estrategia de la edición para generar más polémica y que se malinterpretase las palabras del cantante. De hecho, el propio Yatra ha disipado las dudas, subiendo un video a su cuenta de Instagram sobre este momento donde canta: “Ni Camilo ni Rauw están enamorados”. “Sorry @rauwalejandro @camilo es una tiradera de amor”, los quierooo escribió junto a este momento.

¿Qué pasó con Tini?

Sebastián Yatra llegó a la Argentina en la madrugada del lunes para realizar un programa especial con Giménez, Este especial se verá a partir de junio.Durante su estadía, el artista colombiano recorrió varios lugares de Buenos Aires junto a la diva. En un momento, mientras estaba caminando por las calles porteñas, un notero de LAM (El Trece) le preguntó sobre el reciente noviazgo de su ex, Tini Stoessel, con Rodrigo de Paul.

“Que sea feliz. Que sea feliz”, respondió Sebastián.