Neymar participará de su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 y aseguró que jugará como si fuera la última. El delantero de Paris Saint-Germain tiene el objetivo de darle a Brasil su sexto título en la competición, el primero en 20 años.

«Jugaré como si fuera el último. Hablo con mi padre, siempre hablamos. Voy a jugar cada partido como si fuera el último porque no sabes qué pasará mañana. No puedo garantizar que jugaré otra Copa del Mundo. Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera la última», declaró el jugador de 30 años en diálogo con Globo.

Y agregó: «Tal vez juegue otro, tal vez no. Depende. Habrá un cambio de entrenador (cuando Tite renuncie después de la Copa del Mundo) y no sé si le gustaré a ese entrenador. Ya he construido una larga historia en la selección y, seguro, quiero terminarla bien».

«Estoy feliz. Me gusta jugar al fútbol y me gusta ganar. Me gusta ser mejor de lo que soy cada día. Me gusta ayudar a mis compañeros, que es lo principal. Espero que mi nombre quede grabado en la historia del fútbol», concluyó.

Consultado sobre las posibilidades de Brasil de alcanzar la gloria en Qatar, Neymar respondió: «Quiero jugar esta copa, dedicarme, porque estoy seguro de que tenemos potencial para llegar muy lejos. Aunque mucha gente no crea en nosotros, vamos a demostrar lo contrario. Veo que esta selección tiene muchas cosas buenas y veo que podemos llegar muy lejos”.

Desde su debut en la Copa del Mundo de 2014, Neymar estuvo directamente involucrado en el 42% de los 19 goles de Brasil en la competición (seis tantos y dos asistencias). Mientras tanto, convirtió 75 veces en 121 apariciones con la Canarinha y se encuentra a solo dos goles del récord de Pelé.

«Es más de lo que imaginé, de lo que soñé. Nunca pensé en números, nunca quise superar a nadie, romper un récord. Siempre quise jugar al fútbol. Pelé es la referencia. Pelé es fútbol. Pelé es prácticamente todo para nuestro país. El respeto y la admiración que le tengo es enorme», cerró el abanderado de Brasil.

El equipo de Tite debutará en la Copa del Mundo de Qatar 2022 el 24 de noviembre cuando se mida con Serbia por el Grupo D, donde también competirán Suiza y Camerún.

Foto: Getty Images