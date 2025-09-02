Un nervio comprimido en el cuello puede causar dolor fulgurante, entumecimiento y pérdida de fuerza en brazos y manos, según el Dr. Jorge Hernández Calderón, experto en tratamientos neuropáticos, quien explica que esta condición suele detonarse por lesiones, posturas inadecuadas o accidentes que irritan las raíces nerviosas.

El especialista también describe cómo el dolor puede irradiar a hombros, trapecios e incluso dedos, dependiendo de la raíz afectada, y recomienda técnicas como vendaje adhesivo y punción seca para mejorar la movilidad y reducir el malestar.