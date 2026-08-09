Muere histórico campeón y entrenador de la NBA

Don Nelson, histórico jugador y entrenador de la NBA, cinco veces campeón con los Boston Celtics y uno de los técnicos más ganadores en la historia de la liga, murió este domingo a los 86 años, informó su familia.

Formo parte de cinco equipos campeones

Nelson formó parte de cinco equipos campeones de la NBA con Boston entre 1966 y 1976. Su legado como jugador se reconoció por los Celtics, que retiraron la camiseta con el número 19 en su honor.

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Como entrenador, Nelson acumuló 1.335 victorias y 1.063 derrotas durante sus etapas con Golden State, Milwaukee, Nueva York y Dallas entre 1976 y 2010. Su registro fue durante años un récord de la NBA, hasta que Gregg Popovich lo superó en 2022.

Una de las figuras más influyentes

Nelson estuvo en el Salón de la Fama del Básquetbol en 2012. Aunque nunca llegó a disputar unas Finales de la NBA como entrenador, es considerado una de las figuras más innovadoras e influyentes en la historia de los banquillos de la liga.

Los Golden State Warriors lamentaron su muerte y destacaron el impacto que tuvo Nelson en la franquicia.

Steve Kerr, actual entrenador de Golden State, también recordó a Nelson como un visionario que desafió las ideas tradicionales del baloncesto y cuya influencia permanece en la NBA moderna.