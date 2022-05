Neil Young ha anunciado el lanzamiento de Toast, un álbum archivado de 2001 que hizo con Crazy Horse y se negó a publicar en ese momento porque era “muy triste”. El disco, de siete canciones, ahora está programado para publicarse el 8 de julio según Amazon, donde está disponible para preordenar. Anticipándose al lanzamiento, Young lanzó el tema rockero “Standing in the Light of Love”.

Young abrió sus bóvedas y lanzó varios álbumes “perdidos” en los últimos años, incluido el LP Homegrown de 1975 en 2020 y Summer Songs de 1987 el año pasado. Ofreció detalles sobre Toast en una publicación eliminada en su sitio web Archives. “Toast es un álbum que se destaca por sí solo en mi colección. A diferencia de cualquier otro, Toast estaba tan triste que no pude sacarlo”, escribió.

“Simplemente lo salteé y continué haciendo otro álbum en su lugar. No pude manejarlo en ese momento”, explicó además. “La música de Toast se trata de una relación. Hay un momento en muchas relaciones que van mal, un tiempo mucho antes de la ruptura, donde se da cuenta de una de las personas, tal vez ambos, que se acabó. Esto fue ese momento.”

Sónicamente, Toast también refleja el estado emocional de Young cuando lo hizo. “El sonido es turbio y oscuro, pero no en el mal sentido“, escribió. “Desde la primera nota, puedes sentir la tristeza que impregna la grabación… Me había olvidado de estas canciones, las borré de mi mente y seguí viviendo mi vida”. Young también elogió efusivamente a su banda en su publicación: “Hay que decir que aquí Crazy Horse muestra una profundidad nunca antes vista ni escuchada”.

Sobre la banda también dijo: “El mejor grupo que he conocido. Este es un pináculo. Donde me dejaron ir, donde me llevaron, fue increíble. No podía quedarme”.