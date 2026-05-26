Este martes 26 de mayo se realizará una campaña de vacunación contra la influenza en el cantón de Curridabat, como parte de una alianza entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la empresa privada GTI, que permitirá la protección contra la gripe para todas las personas interesadas en colocarse la vacuna.

La campaña arrancará a partir de las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 11 de la mañana en las oficinas comerciales de GTI, ubicadas en el sector de Culiacán en Curridabat.

El objetivo de esta jornada es que todas aquellas personas, especialmente las que pertenecen a grupos de riesgo como adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, se acerquen al punto de vacunación para protegerse contra el virus de la influenza.