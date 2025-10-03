La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció cambios en el proceso de solicitud y renovación de visa no migrante. Los aspirantes deberán asistir a una entrevista presencial, incluidos los menores de 14 años y los mayores de 79 años.

El departamento estadounidense aplica excepciones en las solicitudes como es el caso de las visas tipo diplomática o empleados del Gobierno. Sin embargo, los funcionarios consulares pueden requerir entrevistas en persona, según sea el caso.

Además, se dio a conocer que el consulado cuenta con citas para solicitud de visa hasta febrero del 2027, sin embargo, cada 3 o 6 meses se liberan espacios. La embajada recomienda revisar sus sitios web para obtener información más detallada sobre los requisitos y procedimientos de solicitud de visa.

Los tramites de renovación tardan entre 2 y 3 meses, y la visa se emite por 10 años.

Para optar por una entrevista los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios como:

Hacer la solicitud en su país de nacionalidad o de residencia habitual.

No haber recibido nunca una denegación de visa.

No tener ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

¿Aumento en el precio de la visa?

Se estimaba que para julio la embajada aplicaría un aumento en el costo del documento, pasando a tener un valor de $250 para la visa turística.

El aumento se aplicará hasta que el consulado emita un comunicado oficial. Por ahora el costo de la visa sigue siendo de $185.