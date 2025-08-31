La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que aplicará la vacuna contra la fiebre amarilla mediante un esquema especial exclusivo para viajeros.

Esta medida beneficiará tanto a costarricenses como a extranjeros residentes en el país que se desplacen a destinos donde existe riesgo de contagio, según lo establece el Reglamento Sanitario Internacional, o futuras alertas que se emitan por esta enfermedad.

Entre los países señalados como de riesgo se encuentran: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela, Trinidad y Tobago y varias naciones de África.

El próximo 1 de septiembre a las 2:00 p. m. se liberarán 600 citas de vacunación en el Estadio Nacional, como parte de la campaña que la Caja desarrollará.

Además, se espera que en septiembre las farmacias también cuenten con disponibilidad de la vacuna, aunque la cantidad dependerá del número de dosis que ingresen al país.

La obligatoriedad de vacunarse contra la fiebre amarilla para viajar a estos destinos se mantendrá vigente hasta el 28 de febrero del 2026.

La CCSS anunciará en los próximos días la fecha exacta de inicio de esta campaña con el nuevo esquema de vacunación.

Repase más información en el video adjunto.