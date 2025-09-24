El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió a la construcción de la nueva cárcel de alta contención en Costa Rica, un proyecto que ha generado debate nacional e internacional.

En un mensaje dirigido al presidente Rodrigo Cháves y al pueblo costarricense, Bukele expresó:

“Felicidades a su gobierno y a todo el pueblo costarricense por este gran paso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Felicidades por blindar con escáneres todos sus puertos y por la iniciativa de construir la cárcel de alta contención.”

El mandatario salvadoreño resaltó que cuando un país prioriza el orden y la seguridad, puede lograr incluso lo que parece imposible.

“Si la próxima administración le da continuidad a los proyectos de este gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir. Una Costa Rica más segura y más próspera.”

El mensaje de Bukele también incluyó un reconocimiento a los diputados costarricenses por aprobar el presupuesto de esta polémica obra y cerró con una bendición para el país:

“Que Dios los bendiga y que Dios bendiga Costa Rica.” Tras aseverar que una #CostaRica más segura y más próspera es posible, @nayibbukele , presidente de #ElSalvador, señaló que si “la próxima administración le da continuidad a los proyectos de este gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir”. pic.twitter.com/ezYIDYmZmx — Esteban Arrieta (@estarrar) September 24, 2025

La declaración no pasó desapercibida, pues llega en medio de la discusión sobre la efectividad de este tipo de megacárceles para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico en la región.