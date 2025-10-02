El presidente Maduro inauguró la Navidad en Venezuela con el lanzamiento de fuegos artificiales desde el Helicoide, que es el principal centro de detención denunciado por organismos internacionales.

Dicha estructura sirvió como punto central para la celebración chavista en Caracas, la cual se realizó la noche de este miércoles después de que el régimen declarara el 1 de octubre como fecha oficial.

El Helicoide es utilizado por el SEBIN, donde se detiene y se ha denunciado la tortura de opositores al gobierno.