Mucho se ha hablado de la presencia de Natalie Portman en “Thor Love and Thunder”, la próxima esperada nueva película de Marvel Studios, y la cuarta parte de la franquicia del dios del trueno protagonizado por Chris Hemsworth. Ahora, se revelaron nuevas imágenes por la revista “Total Film”, quien además entrevistó a la actriz, quien habló sobre su comentada preparación física. Estas, muestran a Thor junto a los Guardianes Mantis (Pom Klementieff) y Stard Lord/ Peter Quill (Chris Pratt), a quienes también se pudo ver en los trailers que ya se dieron a conocer.

Portman, encarnará en la famosa franquicia a la astrofísica Jane Foster de las primeras cintas. La actriz volverá como la nueva Diosa del Trueno, para ayudar a su ex, el hijo de Odín, en su nueva aventura.“Entrené durante mucho tiempo antes y durante, y estaba haciendo todo el asunto de los batidos de proteínas. Realmente me ayudó a prepararme para el nivel de acción que terminamos”, contó la ganadora de un Oscar a la revista.

“Tuvimos increíbles dobles de acción que hicieron las cosas realmente difíciles, pero todavía hay mucho de correr y saltar y pelear con espadas y martillos. Definitivamente fue útil ser fuerte. Tener ese peso de la capa todo el día , quieres tener algo de fuerza en la parte superior del cuerpo”, añadió Portman.

“Thor Love and Thunder”, ¿la última de Chris Hemsworth”

El 8 de julio llega a los cines la cuarta entrega de las aventuras del asgardiano interpretado por Chris Hemsworth. Se trata de la segunda cinta dirigida por Taika Waititi después de interpretar al personaje en ‘Thor: Ragnarok’. En esta entrega a la que le ha tocado pasar por el entrenamiento Marvel ha sido Natalie Portman.

Natalie Portman y Chris Hemsworth en “Thor love an thunder”.

Por otro lado, Hemsworth jugó al misterio y aseguró que no sabía si esta sería la última vez que volvería a encarnar al famoso superhéroe de Marvel. “Podría ser mi última película de Marvel. No lo sé. Fue una experiencia salvaje, divertida y loca, como todas las películas de Taika Waititi. He interpretado al personaje durante diez, once años, y cada vez ha sido nueva y emocionante, y esta no ha sido una excepción. La he sentido muy fresca y como si estuviéramos intentando algo que no habíamos intentado antes. Fue, en palabras de Taika, una comedia romántica, loca y salvaje en el espacio” dijo en una entrevista con Wired.