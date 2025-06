La exministra de la Presidencia, Natalia Díaz y actual candidata presidencial por el partido Unidos Podemos, visitó este lunes Noticias Repretel, donde respondió preguntas sobre el anuncio de su candidatura y su participación en el actual gobierno.

La exjerarca oficializó su aspiración este domingo durante la asamblea nacional de su partido, acompañada del diputado Luis Diego Vargas, quien recientemente dejó el Partido Liberal Progresista.

Durante la entrevista, Díaz hizo una evaluación crítica del gobierno y de su relación con la Asamblea Legislativa.

¿Qué es lo peor que tiene este gobierno?

“Tiene que pasar de las denuncias a las soluciones, me parece que este año lo puede estar desperdiciando, esta es mi opinión, porque en ausencia de un ministerio de la presidencia directamente ejerciendo esa labor de coordinación con el congreso, y también en la campaña electoral que se avecina que eso también va a deteriorar todavía más las relaciones, creo que hay mucho por hacer desde el poder ejecutivo”.

¿Usted siente que el gobierno habla mucho, pero soluciona poco?

“En este momento ha solucionado algunas cosas, pero las cosas integrales en donde tiene que pasar de esos pleitos que para mí son innecesarios hasta cierto punto. Yo entiendo que hay que ser firme, entiendo que hay frustración, que la asamblea no avanza como se quiere y entiendo la frustración del presidente, pero también hay que jugar con lo que se tiene”.

¿Usted cree que el presidente Chaves se equivoca en esas peleas?

“Sí, en muchas de ellas me parece que no debería enfocarse en eso, sobre todo en la parte en donde lo toma personal, y lo mismo la Asamblea hacia él”.

¿Usted le dijo eso cuando usted era su ministra?

“Sí, claro, por supuesto”.

¿Y no le hizo caso?

“Es que es una decisión de él, un ministro termina siendo un asesor del presidente en su área, y al final el presidente toma sus decisiones. En algunos temas yo sí comentaba porque me parece que esos insultos de ambos lados, porque no solamente se han dado ataques personales del presidente hacia alguien, sino del mismo congreso, yo no creo en eso, creo en atacar las propuestas y en atacar las situaciones concretar, pero no atacar a las personas”.