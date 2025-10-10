Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública detuvieron un microbús con casi dos mil dosis de droga, en la Ciudadela 25 de Julio de Hatillo, donde se transportaban siete personas, entre ellos un menor de edad.

Intentó deshacerse de la droga

Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó lanzar una bolsa, pero los oficiales impidieron la acción y lograron detener a los ocupantes, mientras agentes de la Policía de Control de Drogas se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

Detenidos y antecedentes

Los arrestados incluyen a cuatro hombres, reconocidos con los apellidos Rivera, Mejía, Vargas y Hernández, dos mujeres: Castro y Fernández, y un menor de edad. Al menos tres de los adultos cuentan con informes policiales previos por tenencia de drogas.

Acción preventiva

La intervención ocurrió durante recorridos preventivos en la zona. Los demás ocupantes intentaron escapar, pero fueron detenidos de manera inmediata, garantizando el éxito de la operación.