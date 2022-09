Julian Nagelsmann brindó una conferencia de prensa en la previa del partido entre Bayern Munich y Barcelona por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League , y expresó su deseo de que Robert Lewandowski reciba una cálida bienvenida en su regreso al Allianz Arena.

«Si lo veo antes (del partido), ciertamente le daré la mano. No estoy seguro de si lo veré antes, generalmente no lo hago. Espero que nuestros fanáticos le den la bienvenida. Cuando un jugador ha sido tan fuerte para el equipo a lo largo de los años, creo que es importante. Fue una parte importante de la familia del Bayern. Tuvimos un intercambio personal hace un par de semanas, no relacionado con el fútbol. Tengo muchas ganas de volver a verlo», declaró el entrenador.

Cuando se le preguntó sobre los primeros partidos de Lewandowski en España, respondió: «Creo que aún puede seguir jugando a ese nivel durante un par de años, no estoy seguro de cuántos goles puede marcar esta temporada, no soy un genio. Creo que será suficiente. Ha anotado más de 40 por lo general, así que creo que también puede hacer eso en la liga española».

«No estoy seguro de si es el más peligroso, pero sin duda es uno de sus jugadores más peligrosos, el que puede marcar más goles. Tienen grandes soluciones allí. Lewandowski siempre tiene grandes carreras y posiciones dentro del área. Es el más peligroso de cara a la portería, pero si no recibe muchos balones, es difícil», agregó.

Nagelsmann confía en las cualidades y la experiencia de Dayot Upamecano para controlar al goleador polaco. «Tengo muchas posiciones que ya tengo bastante claras. Upamecano tiene recuerdos de jugar contra Lewandowski, cuando estaba en RB Leipzig. También lo conoce de nuestra práctica».

El técnico del Bayern también confirmó que Leon Goretzka no será parte de la alineación. «La posición junto a Joshua (Kimmich) será de (Marcel) Sabitzer. Tuve una conversación con Leon, fue mi decisión mantenerlo (contra Stuttgart el sábado). Decidimos mantenerlo durante 94 minutos, eso fue mucho tiempo para él después de la lesión. Reaccionó bien y se siente bien. Que tenga que jugar desde el principio no va a pasar, lo necesitamos para toda la temporada y no queremos darle demasiados minutos al inicio».

Por último, Nagelsmann analizó al equipo culé: «Conocemos a Barcelona. Tienen una mentalidad completamente nueva. Puedes borrar los últimos partidos contra el Barça de tu memoria, es un equipo completamente diferente, muy agresivo. Nos recuerda cuando Xavi todavía jugaba».

«En Gavi y Pedri tienen grandes números ocho que también tienen grandes acciones de presión. Hay un gran desarrollo allí para el equipo, Xavi hizo algunas cosas realmente bien en las últimas semanas y meses. Quieren atacar de una manera nueva, y mañana serán oponentes muy difíciles», cerró.

Foto: Getty Images