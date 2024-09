El atleta costarricense Alberto Vega fue el invitado de 120 Minutos para este martes.

Recordar que Vega participó en los últimos Juegos Olímpicos en la disciplina de 400 metros libre natación. Él quedó tercero en su heat, pero no le dio el tiempo suficiente para clasificar a segunda ronda.

Hoy vino a hablar sobre su vida, incidencias en los Juegos Olímpicos y carrera profesional.

Sorprendió la historia de vida Vega y su relación con el deporte.

“Yo desde que mi mamá me iba a tener fui un poco complicado, me quedé sin líquido amniótico, casi quedo parapléjico sino me equivocó, entonces tuvieron que sacarme de emergencia. Después a los tres años tuve tres convulsiones y me detectaron síndrome de Tourette, fue un poco complejo porque me daban pastillas y no me servían“, dijo el deportista.

Añadió que después fueron con un especialista en este síndrome y le dijeron que no tenía dicho padecimiento, quizá sí un déficit de atención elevado e hiperactividad.

Esto hizo que pusieran a sus padres frente a dos condiciones, o se le daba un medicamento llamado ritalina o ponían a Alberto a hacer deporte. La ritalina es un estimulante del sistema nervioso central.

“Tengo recuerdos de estar en el Hospital de Niños y no entender la razón por la que estaba ahí“.

También dijo que para llegar tenía muchos tics, los cuales hizo que lo trataran mal en algún momento de su educación primaria y secundaria.

Hizo artes marciales, jugó fútbol, hasta que practicó natación en Belén.

Finalmente sus padres se reusaron a darle de la ritalina y siempre le han apoyado en la práctica de deportes.