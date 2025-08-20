El Organismo de Investigación Judicial señala que las organizaciones criminales se están volviendo multidelitos, dividiendo sus funciones entre tráfico de drogas, sicariato, préstamos “gota a gota” y asaltos, lo que evidencia una sofisticación operativa peligrosa.

Esta diversificación les permite maximizar ganancias y expandir su influencia en distintos territorios, desbordando la capacidad de respuesta institucional.

La tendencia obliga a una reformulación de las estrategias de inteligencia y persecución penal para enfrentar estructuras cada vez más complejas.