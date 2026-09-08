Música costarricense: descubra la maravilla artística

La música costarricense se enriquece con proyectos como Bronce y Madera, un dúo que nació en 2022 y que fusiona la marimba y la guitarra para crear una propuesta artística llena de identidad y talento.

Luis Carlos Martínez y Walter de la O, integrantes de la agrupación, explican que el proyecto musical nació un 15 de septiembre, uniendo talento de Nicoya y Limón en una mezcla única de sonidos tradicionales.

La marimba y la guitarra, la esencia de Bronce y Madera, se convierten en el vehículo perfecto para celebrar la riqueza cultural del país y conectar con las raíces musicales costarricenses.