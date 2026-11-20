Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La música, el baile y el ambiente festivo son parte de las presentaciones de Infinity Party, una comparsa que recorre varios destinos con espectáculos diseñados para animar fiestas y celebraciones.

Marco, representante de la agrupación, compartió parte de su repertorio con ritmos de merengue y cumbia, e invitó al público a disfrutar de la música y el baile.

El representante explicó que la comparsa trabaja en todo el territorio nacional y cuenta con entre 85 y 100 integrantes.