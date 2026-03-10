Museo Nacional da histórico dato sobre el hallazgo del mastodonte en Cartago

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Desde el pasado 15 de enero de 2026, el Museo Nacional inició la excación de un fósil de mastodonte del género Cuvieronius en el cauce del río Aguacaliente, Valle de Orosi, provincia de Cartago. Tras 22 días de excavación, se dieron a conocer los resultados preliminares del proceso de excavación hasta el momento.

Dato histórico

Uno de los datos que más llamó la atención fue que se recuperó 71 piezas óseas de este animal, lo que significa que es el mayor rescate de restos pertenecientes a un solo ejemplar de megafauna realizado por la institución.

Sitio del hallazgo

Condiciones como la alta humedad, riesgo de inundaciones, derrumbes y la constante presencia de agua y fango, representaron un reto para el equipo de recuperación y extracción del Museo Nacional.

¿Cómo habría sido el mastodonte?

Pitán habría alcanzado aproximadamente los 2,3 metros de altura y un peso cercano a 3,5 toneladas.

¿Cuáles son las piezas recuperadas?

Un colmillo casi completo de 1,6 metros de longitud, un fragmento del incisivo contralateral de 35 centímetro, parte del cráneo, la tibia, varias vértebras y costillas, el fémur, falanges, pelvis, así como la fíbula y otros restos óseos.

Un trabajo arduo

A pesar de que las excavaciones iniciaron el pasado 15 de enero, hasta el 28 del mismo mes se logró extraer los primeros huesos completos.

Con información de: Museo Nacional.