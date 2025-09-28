Por medio de sus redes sociales, el Benemérito Museo de los Niños dio a conocer que abrió oferta de empleo en un área en específico.
Área
Personal de Servicios Generales.
Requisitos
- Estudios primarios concluidos.
- De 1 a 3 años de experiencia en el área de limpieza e higiene.
- Iniciativa y capacidad para trabajar en equipo.
Interesados
Los interesados pueden enviar su currículum al correo electrónico: reclutamiento@museocr.org.
Nota
El asunto del correo electrónico debe ser “SERVICIOS GENERALES”.