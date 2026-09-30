Músculo: cómo ayuda al metabolismo y al bienestar

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El músculo funciona como un órgano endocrino activo que libera proteínas durante el ejercicio, las cuales participan en la comunicación con el tejido adiposo, el hígado, el cerebro y el sistema inmune, y estas moléculas viajan por la sangre influyendo en el metabolismo, la inflamación y la utilización de energía en todo el cuerpo.
La Dra. Pamela Madrigal Araya, especialista en nutrición funcional y antiinflamación, explica que el músculo no está ahí solo para dar fuerza o forma, sino que consume energía, almacena glucosa y se comunica con otros órganos, y que después de comer carbohidratos capta gran cantidad de glucosa.
La especialista detalla que mantener masa muscular favorece una mejor sensibilidad a la insulina y control de la glucosa, que caminar y entrenar con fuerza son herramientas para mantener la salud metabólica, y que moverse después de comer baja el pico de glucosa y disminuye la demanda de insulina.