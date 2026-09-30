Músculo: cómo ayuda al metabolismo y al bienestar

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El músculo funciona como un órgano endocrino activo que libera proteínas durante el ejercicio, las cuales participan en la comunicación con el tejido adiposo, el hígado, el cerebro y el sistema inmune, y estas moléculas viajan por la sangre influyendo en el metabolismo, la inflamación y la utilización de energía en todo el cuerpo.

La Dra. Pamela Madrigal Araya, especialista en nutrición funcional y antiinflamación, explica que el músculo no está ahí solo para dar fuerza o forma, sino que consume energía, almacena glucosa y se comunica con otros órganos, y que después de comer carbohidratos capta gran cantidad de glucosa.

La especialista detalla que mantener masa muscular favorece una mejor sensibilidad a la insulina y control de la glucosa, que caminar y entrenar con fuerza son herramientas para mantener la salud metabólica, y que moverse después de comer baja el pico de glucosa y disminuye la demanda de insulina.