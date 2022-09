Este 28 de septiembre se anunció el fallecimiento del rapero Coolio a los 59 años, así lo informó su manager Jarez Posey a la agencia AFP. Fuentes policiales confirmaron su muerte después de acudir al domicilio de uno de sus amigos ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

Por el momento no se ha determinado la causa de muerte de este cantante, sin embargo, los paramédicos que asistieron al lugar del deceso sospechan que Artis Leon Ivey Jr. — su nombre completo— podría haber sufrido un infarto, de acuerdo con TMZ.

El éxito de Coolio alcanzó su máximo punto en los años noventa aunque su carrera comenzó a finales de los ochenta. El tema más popular del cantante fue Gangsta’s Paradise, el cual es considerado un himno dentro de este género musical por muchos de sus fans, pues fue la primera canción de rap en ser reconocida como la Número Uno de Billboard en 1995.

Durante la edición número 34 de los premios Grammy, Coolio se hizo acreedor al reconocimiento por la Mejor Actuación de Rap con el tema Gangsta’s Paradise, el cual también estuvo nominado a Mejor Canción, pero perdió contra Kiss From a Rose de Seal.

Sin embargo, el icónico tema también es recordado por haber formado parte de la banda sonora de Dangerous Minds (1995) que en Latinoamérica se conoció como Mentes Peligrosas y fue protagonizada por Michelle Pfeiffer.

Coolio también fue el intérprete de Aw, Here It Goes, el tema musical de Kenan & Kel, una icónica serie de 1996 que en Latinoamérica se transmitió a través del canal Nickelodeon y también formó parte de la barra nocturna Nick at Nite.

La última publicación de Coolio en su cuenta de Instagram fue un fragmento de su presentación en ACL Live, el evento que se llevó a cabo hace 6 días en Austin, Texas.

Sin embargo, en su cuenta oficial de Instagram ya se publicó un video de casi 19 minutos con momentos memorables de lo que parece ser el último concierto de Coolio, la persona que ahora administra el perfil no colocó ninguna descripción; pero entre los comentarios destacó el de Kickstradomis Customs, que escribió: “R.I.P LEGEND” (Descanse en Paz, LEYENDA).

Otros éxitos de Coolio fueronFantastic Voyage de 1994, que incluso llegó al Número 3 de la lista Hot 100 de Billboard, It’s All the Way Live (now)