Murales llenan de identidad, color y memoria comunidades del Caribe

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Las comunidades de Barra de Tortuguero y San Francisco, en el Caribe Norte, participaron en la segunda edición del Festival de Murales Turístico-Culturales 2026, una iniciativa que busca convertir los espacios públicos en expresiones de la historia, la identidad y la vida cotidiana de sus habitantes.

Las propuestas artísticas se construyeron a partir de consultas comunitarias en las que las personas habitantes identificaron lugares representativos, elementos naturales, tradiciones y figuras pioneras de sus comunidades.

También compartieron fotografías y recuerdos de personas importantes para la historia local, con el propósito de incorporar sus experiencias a las obras.