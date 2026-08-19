Municipalidad toma decisión ante las batallas de “farmear aura”

Una actividad denominada “Farmear Aura” comenzó a llamar la atención en redes sociales durante las últimas horas.

La propuesta, que utiliza un concepto popular entre usuarios jóvenes, generó comentarios y reacciones luego de que circularan publicaciones relacionadas con las llamadas batallas de “farmear aura”.

Ante la difusión de la actividad, la Municipalidad de La Unión emitió un aviso para aclarar que no autorizó su realización.

La institución también informó que para ese mismo día tiene programado el Festival del Artista Local, una actividad organizada por la Municipalidad.

Municipalidad de La Unión dice que la actividad no tiene permiso

La Municipalidad informó a la ciudadanía que no autorizó la realización de la actividad “Farmear Aura”.

El aviso municipal busca aclarar la situación ante la circulación de información en redes sociales y evitar que los vecinos confundan una actividad no autorizada con los eventos oficiales programados por la institución.

Además, la Municipalidad pidió a la población consultar únicamente sus canales oficiales para conocer las actividades que cuentan con respaldo institucional.

Afiche anuncia actividad en el Parque de Tres Ríos

La publicación que circula en redes sociales promociona una actividad bajo el nombre “Farmear Aura” y señala como punto de encuentro el Parque de Tres Ríos.

El afiche utiliza una estética relacionada con videojuegos y cultura digital. También promociona competencias, premios y un espacio de comunidad y conexión.

Sin embargo, la Municipalidad de La Unión aclaró que no autorizó esta actividad.

Por esa razón, la institución solicitó a la ciudadanía verificar la información antes de participar en actividades anunciadas mediante redes sociales.

¿Qué es “farmear aura”?

El término “farmear aura” combina las palabras “farmear” y “aura”, dos conceptos que adquirieron nuevos significados dentro de la cultura digital.

VIDEO VIRAL EN COSTA RICA

En redes sociales, los usuarios utilizan “farmear aura” de manera humorística para describir acciones que aumentan la percepción de carisma, seguridad, presencia o estilo de una persona.

La expresión también aparece acompañada de puntuaciones como “+1000”, una forma de representar que alguien supuestamente ganó puntos de “aura” después de realizar una acción llamativa.

¿Qué significa “farmear”?

“Farmear” proviene del inglés to farm y tiene su origen en el lenguaje de los videojuegos.

Los jugadores utilizan este concepto para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia, puntos u otros elementos que les permitan avanzar o fortalecer a sus personajes.

Con el tiempo, los usuarios trasladaron el término al lenguaje cotidiano de internet y comenzaron a utilizarlo en situaciones que no necesariamente tienen relación con los videojuegos.