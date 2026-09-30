Municipalidad prohíbe popular tradición en espacios públicos

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Concejo Municipal de Heredia aprobó un reglamento que prohíbe el uso y la detonación de pólvora en espacios públicos del cantón.

La nueva regulación establece restricciones para las personas que utilicen o detonen productos de pólvora en lugares que se encuentren bajo jurisdicción municipal.

La medida llega de cara a las celebraciones de fin de año, cuando aumenta el uso de estos productos en distintos puntos del país.

Buscan proteger a personas y animales

La iniciativa surgió a partir de una moción presentada por regidores del Frente Amplio ante el Concejo Municipal.

Según lo planteado, la regulación busca reducir los efectos que provocan las fuertes detonaciones en personas con necesidades especiales y animales.

El ruido generado por la pólvora puede afectar especialmente a estos grupos, por lo que la Municipalidad decidió establecer restricciones específicas dentro de los espacios públicos que administra.

¿Dónde aplicará la prohibición?

La normativa se aplicará específicamente en espacios públicos bajo jurisdicción de la Municipalidad de Heredia.

Por ello, la regulación no establece una prohibición general sobre el uso de pólvora en todo el cantón, sino que se concentra en los espacios públicos municipales.

La medida entrará a formar parte de las regulaciones que deberán considerar quienes realicen actividades durante las celebraciones de fin de año en estos lugares.