Municipalidad abre inscripciones para cursos virtuales de inglés

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La Municipalidad de Heredia abrió la inscripción para las personas interesadas en aprender o mejorar sus conocimientos de inglés.

Los cursos serán impartidos de manera virtual y se desarrollarán entre el 19 de octubre de 2026 y el 30 de marzo de 2027.

¿Hasta cuándo puede inscribirse al curso de inglés?

Las personas interesadas tienen tiempo hasta este miércoles 30 de setiembre para realizar el proceso de inscripción.

La iniciativa busca brindar una opción de capacitación para quienes desean fortalecer sus conocimientos en el idioma inglés.

¿Dónde obtener más información?

Para conocer los requisitos, el proceso de inscripción y otros detalles sobre los cursos, las personas interesadas pueden comunicarse directamente con la Municipalidad de Heredia.

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