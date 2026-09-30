Municipalidad abre inscripciones para cursos virtuales de inglés

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La Municipalidad de Heredia abrió la inscripción para las personas interesadas en aprender o mejorar sus conocimientos de inglés.
Los cursos serán impartidos de manera virtual y se desarrollarán entre el 19 de octubre de 2026 y el 30 de marzo de 2027.
Las personas interesadas tienen tiempo hasta este miércoles 30 de setiembre para realizar el proceso de inscripción.
La iniciativa busca brindar una opción de capacitación para quienes desean fortalecer sus conocimientos en el idioma inglés.
Para conocer los requisitos, el proceso de inscripción y otros detalles sobre los cursos, las personas interesadas pueden comunicarse directamente con la Municipalidad de Heredia.
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