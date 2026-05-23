La Municipalidad de Santo Domingo de Heredia expuso a unos sujetos que llegaron este sábado a tirar basura en una de las calles paralelas a la Ruta 32.

Hecho generó gran indignación por parte del gobierno local, ya que este mismo día anunciaron una operación de limpieza en la zona.

Video

El video compartido por la municipalidad muestra cómo dos sujetos que venían en un pick-up, se coordinan para botar un cajón con material.

Operación de limpieza de basura de la municipalidad

Jorge Fonseca, alcalde de este cantón, afirma que limpiar esta zona, que normalmente es utilizada como botadero por parte de personas que inclusive no son del lugar, representa un gasto millonario.

Solo el viernes y sábado, cargaron un total de 21 vagonetas de basura, con un precio aproximado de ¢90 mil cada una.

¿Qué se hizo con este caso?

Horas después informaron que indentificaron el número de placa del vehículo. Ahora procederán con las acciones correspondientes.