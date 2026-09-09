Allanan casa de presidente de las Fiestas Típicas de Santa Cruz 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó este miércoles la casa de Omar Cruz, presidente de la Comisión de Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz 2026, como parte de una investigación relacionada con la gestión de las celebraciones.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en Barrio Buenos Aires, en Santa Cruz centro.

También allanaron oficinas municipales

Los agentes del OIJ ingresaron, alrededor de las 7:10 de la mañana, a varias oficinas de la Municipalidad de Santa Cruz, entre ellas la Secretaría del Concejo Municipal, la Oficina de Auditoría Interna y el área de Tecnologías de la Información.

En esta última dependencia, los investigadores solicitaron accesos y claves de ingreso a los sistemas informáticos del gobierno local.

Le puede interesar: Dos puñaladas en la espalda dejan a hombre en condición crítica



Investigación por millonario déficit en Fiestas de Santa Cruz

El caso se relaciona con la organización de las Fiestas Típicas Nacionales 2026, que terminó con un déficit de ¢111,4 millones.

Además de la vivienda de Cruz, el OIJ allanó la residencia del auditor interno, Bernardo Barrantes, ubicada en Barrio Los Camarenos.

Cheques sin fondos y contrataciones bajo investigación

Las fiestas estuvieron rodeadas de polémica por el libramiento de cheques sin fondos para pagar a proveedores, entre ellos músicos, ganaderos y cimarronas.

También se investiga la gestión de contrataciones que, según el OIJ, se habría realizado al margen del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP.