Los edificios olvidados en San José podrían volver a renacer, con un nuevo propósito para quienes creen inalcanzable tener su propio techo.

Reglamento

Los regidores de San José acordaron de manera unánime un reglamento que permitirá al gobierno local construir casas en terrenos municipales o en edificios en desuso, para que los ciudadanos puedan vivir en estos sitios.

¿Cómo?

Bajo la figura del usufructo, que les da derecho a usar y disfrutar de la propiedad sin ser dueños.

“Permite a las personas pagar por un derecho de uso. Una persona podría vivir en un apartamento de la municipalidad entre 20 a 99 años, pagando entre un 20% y 80% de lo que cuesta el inmueble“, comentó Brandon Guadamuz, regidor de San José.

Las personas podrían ocupar estas viviendas por periodos de 20 a 99 años, sin la necesidad de endeudarse y después de ocuparlas regresarían a manos de la municipalidad.

Formas de pago

“Hay diferentes formas de pago. Se puede hacer por medio de una entidad financiera con un préstamo, la entidad financiera le va a pagar a la municipalidad y luego la persona paga las mensualidades al banco, o se puede directo con la municipalidad, pagándolo como si fuera un alquier“, agregó Guadamuz.

Hito

San José se convertirá en el primer cantón con este modelo habitacional, para facilitar el acceso a viviendas cerca del centro, donde el metro cuadrado tiene un costo aproximado de $4 mil.