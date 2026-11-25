Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La Municipalidad de San José inauguró este miércoles la primera etapa de la iluminación del parque metropolitano de La Sabana, la principal área recreativa de la capital.

Las autoridades instalaron 145 luminarias y 108 postes en un trayecto que abarca tres kilómetros de recorrido.

Este proyecto se ejecutó tras un acuerdo entre la Municipalidad de San José, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

La obra asciende a los 2.000 millones de colones y comprende por ahora el Estadio Nacional, la Estatua León Cortés y el Bosque Norte, cerca del edificio del Instituto Costarricense de Electricidad.

El alcalde de San José, Diego Miranda detalló el aporte de la institución: “Estamos aportando todas las luminarias, todos los postes, una parte de las herramientas que se necesitaban, el cable, todo el cableado. Es un aporte de más de 550 millones de colones el que estamos haciendo”, sostuvo.

La inauguración incluyó una carrera de 5 kilómetros en la que participaron personas de todas las edades.

Se otorgaron 600 camisas para los corredores, aunque asistieron muchas más personas de las previstas con su propio atuendo.

Cabe señalar que La Sabana ya había contado con iluminación desde 1979, pero la conectividad se fue perdiendo con los años debido al vandalismo.

El proyecto total contempla 11 etapas adicionales, por lo que se espera que la intervención continúe en los próximos meses.