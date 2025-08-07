La Municipalidad de San José planea habilitar un carril exclusivo para buses en la Avenida Central, como parte de un plan para ordenar el caótico transporte público en la capital.

Actualmente, de los cinco carriles disponibles, solo tres permanecen despejados, mientras los otros son ocupados por taxis informales y vehículos mal estacionados.

El alcalde Diego Miranda reconoce que el proyecto debe ir acompañado de mayor fiscalización, pues otros carriles exclusivos en el país son constantemente invadidos por conductores particulares.