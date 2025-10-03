La Municipalidad de San José anunció la construcción de un nuevo albergue destinado a brindar refugio a personas en situación de calle.

La infraestructura tendrá capacidad para albergar a 300 indigentes y contará con servicios básicos como baños y duchas para mejorar las condiciones de higiene y bienestar de los usuarios.

Este proyecto forma parte de los esfuerzos institucionales para atender a la población más vulnerable de la capital, ofreciendo un espacio digno para pernoctar y acceder a servicios esenciales.