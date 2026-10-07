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La Municipalidad de San José informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre una ampliación en la convocatoria para formar parte del Comité de la Persona Joven del cantón.
Según el Consejo de la Persona Joven, este es un espacio de las municipalidades en Costa Rica encargado de promover la participación, el desarrollo integral y los derechos de las personas jóvenes a nivel local.
Los integrantes representan a diferentes sectores, entre ellos están:
Además de integrar alguno de estos espacios, las personas interesadas deben residir en el cantón central de San José y tener entre 12 y 35 años.
Las inscripciones estarán disponibles hasta este viernes 9 de octubre.
Por: Camila Rosales Méndez
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