Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La Municipalidad de San José informó, mediante sus plataformas oficiales, sobre una ampliación en la convocatoria para formar parte del Comité de la Persona Joven del cantón.

Sobre la convocatoria del comité

Según el Consejo de la Persona Joven, este es un espacio de las municipalidades en Costa Rica encargado de promover la participación, el desarrollo integral y los derechos de las personas jóvenes a nivel local.

Los integrantes representan a diferentes sectores, entre ellos están:

Un representante municipal, designado por el Concejo Municipal.

Dos personas representantes de colegios.

Dos personas representantes de organizaciones juveniles cantonales debidamente registradas en la municipalidad.

Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales.

Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para este efecto en la municipalidad del cantón.

Además de integrar alguno de estos espacios, las personas interesadas deben residir en el cantón central de San José y tener entre 12 y 35 años.

Las inscripciones estarán disponibles hasta este viernes 9 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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