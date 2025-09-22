Estados Unidos inicia un proceso judicial que involucra a la Municipalidad de Lima en un pago millonario, luego que una corte federal de Columbia aceptara escuchar una moción para revertir el fallo que obliga a la ciudad a pagar 200 millones de dólares.

El alcalde Rafael López Aliaga apareció sorpresivamente en la audiencia, donde los nuevos abogados de la municipalidad alegaron conflictos de interés y corrupción en el caso contra el consorcio Rutas de Lima.

Este caso se conecta directamente con el proceso judicial contra la exalcaldesa Susana Villarán, quien originalmente aprobó la controversial concesión vial durante su gestión.